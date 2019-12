Trabalhador é assassinado na noite de Natal em Alenquer

Crime aconteceu na Estrada do Gado, no bairro São Francisco(Fotografo: Reprodução )

Otanilson Pereira dos santos foi encontrado morto com um tiro na costa

O final da noite de natal no município de Alenquer, no oeste do Pará, foi bastante triste para uma família. O trabalhador conhecido por Otanilson Pereira dos Santos foi encontrado morto na Estrada do Gado, próximo à Cosanpa e o residencial Castanheira, no bairro São Francisco.

O crime aconteceu na noite de quarta-feira, dia 25. Otanilson, que trabalhava como gari da Prefeitura de Alenquer, foi encontrado morto com um tiro na costa. Seu irmão, bastante emocionado pelo triste caso, não soube informar o motivo da morte.

A Polícia Militar esteve no local fazendo as primeiras investigações e levou Otanilson para o Hospital, mas nada se pode fazer, pois já estava morto. Segundo as primeiras informações, a morte de Otanilson pode ter sido causada durante uma bebedeira, que terminou em discussão e morte. Com informações e foto de Cab Martins.

A Prefeitura de Alenquer, através do prefeito Juraci estevam e da Secretária de Administração, Yanca Pimenta de Sousa, decretaram luto oficial por três dias no Município, pela morte do servidor.

Fonte: Portal Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...