Trabalhador encontrado morto com golpes de facão em Novo Progresso- Imagens Forte

O crime aconteceu na noite no mês de Novembro.(Foto> WhatsApp Jornal Folha do Progresso)

O trabalhador de serviços gerais, Fininho, foi encontrado morto, com golpes de terçado na nuca , o crime aconteceu em meados de Novembro somente agora o Jornal Folha do Progresso conseguiu algumas informações sobre o caso.

De acordo com a informação , o corpo da vitima foi encontrado com marcas de terçado (Facão) na parte de traz da cabeça (nuca) e pescoço , em uma picada de divisa de área de Floresta, em uma propriedade rural nas proximidades de Novo Progresso.

“Até o momento sabemos quem é o suspeito foi internado no Hospital municipal de Novo Progresso também com marcas de terçado”. A possibilidade de ter havido uma luta entre os dois que trabalhavam juntos.

“Amigo da vitima procurou a redação e revelou o caso ao Jornal Folha do Progresso”.

Meu amigo Fininho era uma boa pessoa,(não soube informar nome completo e idade) , quando fiquei sabendo que tinham matado ele, fiquei muito triste,procurei na imprensa local e nada foi divulgado, eu trabalhei com ele, era um cara do bem, que fazia todo tipo de serviços,muito triste isto,lamentou.

Segundo o amigo da vitima , Fininho trabalhava e juntava dinheiro,tinha planejado viajar para o Maranhão neste fim de ano, esta pessoa que é suspeita de ter matado o Fininho devia dinheiro pra ele,comentou ao Jornal Folha do Progresso.

No dia do crime, o suspeito convidou Fininho para ajudar abrir uma picada na divisa de uma área rural, porém o crime aconteceu no percurso no local. A vítima foi atingida com golpes de facão, principalmente na região da cabeça, o corpo foi encontrado alguns dias após o crime,disse.

O Jornal Folha do Progresso , não tem informações se o suspeito esta preso,estamos atrás de mais informações sobre esta caso.

Esta matéria esta sendo Atualizada… 08:11:19/01/12/2019

