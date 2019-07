Trabalhador morre esmagado por elevador em Santarém

(Foto:Reprodução)-Vítima não teve tempo de correr quando aparelho despencou

Um trabalhador que estava fazendo a montagem de um elevador morreu esmagado pelo aparelho na manhã desta quarta-feira (24), em uma residência na rua Coronel Joaquim Braga, no centro de Santarém, região oeste do Pará. A vítima é Júnior Clésio Moraes, de 33 anos. Ele fazia parte da uma equipe de operários da construção civil que estava fazendo a montagem de um elevador em uma residência de três andares.

Segundo informações de testemunhas, o elevador despencou sobre a vítima enquanto os operários faziam a instalação e ajustes no equipamento, por volta de 10h. Alguns trabalhadores, segundo relatos, estavam na parte de cima do elevador e a vítima teria ficado embaixo do aparelho, orientando o serviço. Ainda de acordo com testemunhas, por estar na parte de baixo do ‘poço’ e os demais trabalhadores na parte de cima da aparelho de locomoção, o homem não teve tempo de sair do local e foi esmagado pelo elevador.

Uma equipe de socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada. Ao chegar no local, foi confirmado o óbito do trabalhador.

“A nossa equipe chegou ao local e o rapaz já havia morrido. Parece que o trabalhador estava orientando outras pessoas que estavam sobre o aparelho quando despencou e atingiu ele”, lamentou um enfermeiro do Samu, Josiel Colares. Júnior Morares trabalhava no local há cerca de um ano a serviço de uma empresa terceirizada.

