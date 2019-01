Trabalhador rural tenta abrir cerca e morre após ser atingido por raio em Mato Grosso

Por:OLHAR DIRETO – Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Testemunhas relataram aos peritos criminais que o rapaz estava se deslocando para sua casa, de bicicleta, e ao tentar abrir a cerca da fazenda acabou sendo atingido. O corpo foi encontrado a poucos metros do local do acidente. O cadáver foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

O trabalhador rural Cleonilton Francisco Maciel, de 36 anos, morreu na última quarta-feira, 23, após ser atingido por um raio no sítio onde residia, na cidade de Canabrava do Norte, distante a 830 km de Cuiabá.

