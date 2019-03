Trabalhador sofre descarga elétrica durante serviço no estacionamento do estádio em Santarém

Trabalhadores estavam afixando postes de iluminação quando o acidente aconteceu no estacionamento do Estádio Colosso do Tapajós — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Homem estava fixando postes de iluminação quando a estrutura esbarrou em um poste de energia elétrica

Um homem sofreu descarga elétrica enquanto trabalhava no estacionamento do Estádio Colosso do Tapajós, em Santarém, no oeste do Pará, no fim da tarde desta terça-feira (1). Após o acidente, a vítima foi levada inconsciente ao Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo (HMS).

De acordo com testemunhas, o trabalhador Davi Gonçalves da Costa, 32 anos, estava fixando postes de iluminação no estacionamento quando, ao levantar a estrutura, acabou esbarrando em um poste da rede de energia elétrica. O homem estava com outros trabalhadores.

Depois de receber a descarga elétrica, o homem ficou jogado no chão desacordado. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) passava próximo ao local para atender outras ocorrência quando foi chamada por outros trabalhadores que estavam no estacionamento.

Segundo informações do enfermeiro Joziel Colares, que estava na ambulância que fez o primeiro atendimento a Davi Gonçalves da Costa, após ser removido para a unidade móvel ele sofreu uma parada cardíaca, foi reanimado e levado para o HMS onde se encontra entubado na sala de estabilização.

