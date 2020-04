Trabalhador some em rio no Pará após sofrer descarga elétrica

Equipes de buscas do Corpo de Bombeiros estão nas águas a procura do corpo (Foto| Reprodução Debate Carajás)

Um trabalhador desapareceu no rio Cajazeiras, próximo à rodovia BR-230, no município de Itupiranga, sudeste paraense, após ser atingido por uma descarga elétrica. O incidente ocorreu na manhã desta terça-feira (21), e, até a tarde de hoje, o corpo dele ainda não havia sido encontrado.

De acordo com o portal Debates Carajás, testemunhas afirmam que o homem realizava manutenção da estrutura de uma ponte, com mais dois companheiros.

Em determinado momento, a corda que segurava a balsa arrebentou, arrastando a embarcação e fazendo com que ela encostasse em uma rede de alta tensão que atravessa o Rio Cajazeiras.

Dois trabalhadores conseguiram pular na forte corrente, mas Aloísio teria levado uma enorme descarga elétrica ao segurar na estrutura de ferro e foi arremessado na água.

