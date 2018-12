Trabalhadores da educação municipal ocupam prefeitura

Trabalhadores da educação municipal de Concórdia dizem que só sairão do prédio com resposta da prefeitura sobre salários (SINTEPP)

Trabalhadores da educação municipal de Concórdia ocupam prefeitura

Movimento segue sem respostas da prefeitura e pediu apoio de vereadores

A greve dos trabalhadores da educação municipal de Concórdia do Pará chega ao segundo dia. Nesta terça-feira (18), os grevistas ocuparam a sede da prefeitura. A categoria, composta por cerca de 800 servidores, entre professores e pessoal apoio, concursados e temporários, está há dois meses sem salários: outubro e novembro. E o pagamento do 13º salário não foi integral (alguns não receberam nem parcela). Eles haviam avisado, na semana passada, sobre o movimento, caso os pagamentos não fossem feitos até sexta-feira (14). Outra reclamação é quanto à indefinição da eleição para diretores, cujo prazo está vencendo.

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará (Sintepp), subsede de Concórdia, informa que já foram enviados vários ofícios à prefeitura cobrando esclarecimentos sobre as duas pautas: a eleição dos diretores e o pagamento dos salários. Em nenhuma houve resposta para uma reunião. Nem qualquer nota de esclarecimento. Por isso a categoria resolveu acampar na sede da prefeitura até que alguma posição fosse dada. Ainda nesta terça, tiveram uma reunião com o presidente da Câmara Municipal de Concórdia, vereador Eurípedes Guimarães.

“Não sairemos daqui enquanto não tivermos uma resposta!”, afirma Antônia Andrade, coordenadora geral da subsede Concórdia do Sintepp, sobre a ocupação no prédio da prefeitura.

Todo mês, ressalta o Sintepp, o município recebe uma média de R$ 2,5 milhões em recursos do Fundo para o Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). O valor é variável, explica Lucicleia Brasil, coordenadora de Assuntos Jurídicos da Subsede de Concórdia. Porém, há outras fontes de renda, às quais o sindicato não tem acesso pela falta de prestação de contas. A prestação de contas de todo o ano de 2017, destaca, ainda não consta no Sistema de Prestação de Contas da Educação (Siope).

Pelos dados que estão acessíveis no Banco do Brasil, a prefeitura de Concórdia do Pará recebeu, até agora, mais de R$ 33 milhões em recursos do Fundeb. Foram investidos R$ 26 milhões em folha de pagamento. O restante, mais de R$ 7 milhões, não se sabe onde foi aplicado. Lucicleia diz que não tem como ter sido na educação, pois a realidade da rede municipal de ensino é de precariedade. Há alguns dias, a escola Nova Inácia ficou uma semana sem aulas porque a bomba de água quebrou.

“Tem dinheiro para pagar tudo. A folha geral dá R$ 2,5 milhões. Recebemos a informação de que o salário de outubro só será pago em janeiro. O décimo terceiro saiu, mas não para o pessoal de apoio, que chegou a receber o mês de outubro. Enquanto isso, não tivemos nenhuma reforma de escolas; a merenda, quando vem, é de péssima qualidade; o transporte escolar vive com problemas… e todas essas dificuldades de pagamento se estendem a outros órgãos”, critica a coordenadora do Sintepp subsede Concórdia.

Sobre a eleição de diretores, o Sintepp esclarece que há lei, de 2012, que estabelece o rito, apesar de o costume das eleições ser anterior à legislação. A eleição deste ano deveria ser feita no início deste mês, mas não houve nenhum manifesto da prefeitura. Na avaliação do sindicato, é uma forma de a prefeitura prolongar o mandato de diretores indicados.

