Trabalhadores protestam contra reformas trabalhistas e da previdência no PA

Trabalhadores da educação, bancários, correios, construção civil e diversas centrais sindicais como CUT, UGT e Conlutas participam, na manhã desta sexta-feira (28), de uma mobilização contra a reforma trabalhista e da previdência em Belém. Até o momento os manifestantes e a polícia não divulgaram uma estimativa da quantidade de pessoas que participam do protesto.

Interdição de vias em Belém

Durante esta manhã, antes da concentração de manifestantes e sindicalistas na Praça da República, trabalhadores também fizeram manifestações em diversos pontos da capital paraense, interditando vias e impedindo o fluxo de veículos.

A avenida Almirante Barroso está bloqueada deste o começo da manhã. Perto do terminal rodoviário de Belém, onde um grupo de trabalhadores da UGP se manifesta contra as reformas, houve confusão e sindicalistas chegaram a trocar socos entre si. O motivo da briga ainda não foi esclarecido.

Os manifestantes também fecharam o acesso da avenida Presidente Vargas em frente ao prédio da Companhia Docas do Pará (CDP), impedindo o acesso de motoristas que trafegam do complexo do Ver-o-peso e Estação das Docas até a via que circunda a Praça da República.

Um grupo de trabalhadores da Cosanpa bloqueia a avenida José Bonifácio. O trânsito ficou parada e, por conta da interdição, motoristas estão desviando pela contramão na avenida Magalhães Barata.

Outro grupo de manifestantes bloqueia a avenida Augusto Montenegro, em frente da Secretaria de Educação (Seduc).

Trabalhadores ligados a indústria petroleira protestam fechando o acesso ao Terminal Portuário de Miramar, na Rodovia Arthur Bernardes.

Bloqueios em estradas

Trabalhadores rurais interditam o acesso ao complexo de pontes que interliga o Pará. (Foto: CUT-PA/ Divulgação) Trabalhadores rurais interditam o acesso ao complexo de pontes que interliga o Pará. (Foto: CUT-PA/ Divulgação)

Trabalhadores rurais, integrantes do Movimento Sem Terra (MST) e assalariados rurais da região do Baixo Tocantins interditaram o acesso da Alça Viária, em Marituba, na manhã desta sexta-feira (28) em protesto contra as reformas trabalhistas e previdenciária. Segundo a Central Única dos trabalhadores (CUT), o protesto reúne cerca de 500 pessoas e aguarda a chegada de mais trabalhadores ao longo da manhã. A polícia não informou estimativa de público.

Manifestantes bloqueiam Alça Viária e queimam pneus (Foto: Robério Vieira / TV Liberal) Manifestantes bloqueiam Alça Viária e queimam pneus (Foto: Robério Vieira / TV Liberal)

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um grupo de 100 pessoas marcha pela rodovia BR-316, principal ponto de ligação da capital com a Região Metropolitana, ocupando a pista no sentindo Ananindeua-Belém. Segundo os líderes do movimento, o grupo deve caminhar até a avenida Independência.

Em outro ponto da rodovia, próximo ao km-100, um grupo de manifestantes de Santa Maria e São Miguel do Guamá fecham um trecho em protesto contra as propostas de reforma.

Centrais sindicais participam de protesto na Praça da República, em Belém (Foto: Alexandre Yuri / G1 PA) Centrais sindicais participam de protesto na Praça da República, em Belém (Foto: Alexandre Yuri / G1 PA)

Protestos no interior do estado

Em Parauapebas, no sudeste do Pará, centenas de pessoas participam de um protesto na Praça de Eventos da cidade e na rodovia PA-273, onde a portaria da empresa Vale foi interditada. Os ônibus da mineradora estão parados, sendo impedidos de transportar trabalhadores para casa ou para o trabalho.

Em Marabá, no sudeste do Pará, as manifestações começaram por volta de 8h da manhã. De acordo com a organização do protesto, 1.500 pessoas percorreram 4km pelas ruas da cidade e pela avenida Transamazônica, passando pela ponte até o bairro de Velha Marabá, onde a cidade começou, para encerrar o protesto na praça Duque de Caxias. A polícia não informou estimativa de público.

