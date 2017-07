Trabalhadores rurais interditam Transamazônica para cobrar melhoria em estrada

Um grupo formado por cerca de 100 trabalhadores rurais interditou, na manhã desta segunda-feira (17), a rodovia BR-230, a Transamazônica, no trecho entres os municípios de Medicilândia e Uruará, no oeste paraense. Os manifestantes ameaçam continuar fechando o local ao longo de todo o dia.

O protesto começou nas primeiras horas da manhã, quando os trabalhadores bloquearam o acesso ao ponto conhecido como ponte do Rio Quente Frio, na altura do quilômetro 12. Eles reivindicam melhorias para a rodovia PA-370, a estrada do Chapadão, como pontes, iluminação pública e recuperação de trechos da estrada.

Uma longa fila de veículos se forma nos dois lados da rodovia. Os manifesntates prometem continuar com a manifestação até serem recebidos por representantes do Governo.

Uma equipe da PRF deverá seguir ao trecho interditado no começo da tarde com representantes dos governos estadual e federal para negociar a liberação da via.

Fonte: DOL

