Trabalhadores rurais mantêm bloqueio em rodovia no Estado do MT

(foto: divulgação) – A Polícia Militar confirmou, esta manhã, ao Só Notícias, que os trabalhadores rurais permanecem interditando a passagem de veículos na MT-170, a cerca de 15 quilômetros do centro de Brasnorte, sentido Campo Novo do Parecis. O bloqueio iniciou ontem pela manhã.

Segundo informações de um policial, representantes do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) estão no município e devem se reunir com os líderes do movimento, ainda esta manhã. Os manifestantes cobram celeridade por parte do órgão federal na assinatura de um documento regularizando a posse de uma área. Havendo um acordo, a rodovia será liberada.

Uma fila de veículos se formou na rodovia. Segundo o policial, apenas ambulâncias estão com passagem liberada. Os manifestantes também decidiram abrir caminho, de seis em seis horas, para caminhões transportando animais vivos.

Os demais estão parados. Empresas de transportes estão realizando a “baldeação” de passageiros em outros veículos.

