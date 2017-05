Trabalhadores rurais ocupam fazendas da Vale no sudeste do Pará

Um grupo de aproximadamente 700 trabalhadores rurais ocupam fazendas do sudeste do Pará, desde a manhã deste domingo (7). As fazendas Ana Célia e Boa Viagem, que são propriedade da mineradora Vale, ficam no município de Curionópolis, no sudeste do Pará.

De acordo com a Vale, os envolvidos chegaram ao local usando cerca de 100 veículos. As fazendas ficam distantes cinco quilômetros da portaria da unidade do Projeto Serra Leste. O acesso ao projeto não foi obstruído e as operações na unidade continuam.

A mineradora informou que já acionou a Polícia Miliar e está adotando as medidas judiciais e criminais cabíveis.

Por G1 PA, Belém

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...