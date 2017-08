Trabalhadores rurais ocupam sede do Incra de Marabá e pedem solução

Trabalhadores rurais ocupam a sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), no município de Marabá, região sudeste do Pará, desde a segunda-feira (31). Eles pedem a regularização de terras para agricultura.

Os manifestantes também fizeram um ato no município de Parauapebas, no ramal ferroviário, na manhã de ontem.

Raimundo Santos de Souza, integrante do movimento, relatou que os manifestantes estão cansados de aguardar respostas de Brasília e que querem soluções urgentes. “Quando chegamos em Brasília, dizem que enviaram verba para cá; e, quando chegamos aqui, dizem que não tem dinheiro. O Incra não toma providências”, disse.

O superintendente do Incra em Marabá, Asdrúbal Bentes, tenta negociar com os ocupantes para contornar a situação.

Bentes diz que os manifestantes realizaram a ocupação em lugar indevido e que estão impedindo o trabalho dos servidores do órgão. “Ocupando o Incra se torna mais difícil negociar as demandas deles com a Vale, empresa que ocupa a área que eles reinvidicam, e com o Incra de Brasília”, explicou.

O DOL entrou em contato com o Incra, por meio de e-mail, e aguarda posicionamento.

Fonte: DOL.

