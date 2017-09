Trabalhadores rurais são assassinados por pistoleiros em assentamento

Dois trabalhadores rurais foram executados na manhã de quarta-feira (14), no assentamento Boa Esperança, na zona rural de Marabá, no sudeste paraense. Segundo as primeiras informações levantadas pela polícia, o crime foi cometido por pistoleiros.

As vítimas foram mortas a tiros enquanto descansavam em uma das casas do assentamento. Um dos trabalhadores ainda chegou a ser socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde em Parauapebas, de onde o assentamento fica mais próximo, mas não resistiu.

Ainda não há confirmação sobre a motivação do crime. A Superintendência da Polícia Civil em Marabá está investigando o caso. Por telefone, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) informou que as vítimas não pertenciam ao grupo, mas que eram posseiros que moravam no local, e que a Comissão Pastoral da Terra também acompanha o caso para identificar a motivação do homicídio.

Fonte: DOL.

