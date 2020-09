(Foto:© Reprodução) – Brasil encerrou 2019 com 1.054 pessoas resgatadas de situações análogas de trabalho escravo

Trabalhadores são resgatados em carvoaria na zona rural do Pará

Onze trabalhadores foram encontrados em condições degradantes em uma carvoaria na zona rural do município de Dom Eliseu, no Pará. O flagrante ocorreu durante uma Operação do Grupo Especial de Fiscalização Móvel, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia.

Segundo informações da pasta, os fiscais também identificaram uma criança de onze anos trabalhando em uma propriedade rural de um empregador que já havia submetido trabalhadores a condições semelhantes às de escravo anteriormente.

Durante a operação, os servidores verificaram que os empregados da carvoaria não tinham água potável e os recipientes destinados ao armazenamento de produtos tóxicos eram reutilizados.

Além disso, não havia banheiros e o espaço para descanso estava em condições precárias de higiene e conforto. Outro problema encontrado foi a falta de cumprimento da legislação trabalhista e de condições mínimas de saúde e segurança.

O Ministério da Economia informou que a fiscalização expediu 47 autos de infração aos empregadores. Os trabalhadores foram resgatados e receberam guias de seguro-desemprego especial, pago em três parcelas no valor de um salário mínimo cada.

A Operação do Grupo Especial de Fiscalização Móvel foi realizada entre os dias 24 de agosto e 3 de setembro; e o balanço foi divulgado esta semana.

As ações contaram com a participação da Polícia Federal; do Ministério Público do Trabalho; e da Defensoria Pública da União.

Com informações da Agência Brasil em 10/09/20

