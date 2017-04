Trabalhadores terceirizados da Norte Energia protestam em Altamira

Manifestantes cobraram pagamento de salários atrasados. Empresa responsável pela usina Belo Monte prometeu pagamentos para o dia 3 de maio.

Um grupo de trabalhadores de uma empresa prestadora de serviços à Norte Energia protestou nesta segunda-feira (24) em frente ao Escritório de Assuntos Indígenas da empresa, em Altamira, no sudoeste do Pará.

Os manifestantes reivindicaram o pagamento de salários que estariam atrasados há cerca de um mês. Em reunião com uma comissão de manifestantes, a Norte energia informou que vai assumir os salários em atraso e os pagamentos serão feitos no dia 3 de maio, a título de excepcionalidade.

Durante o protesto, os trabalhadores queimaram pedaços de madeira na rua que que dá acesso ao prédio e interditaram o portão principal do escritório. A via foi liberada após uma comissão de manifestantes e representantes do sindicato da categoria serem convocados para negociar com a empresa.

Os manifestantes são vinculados à empresa Gomes e Sales, que realizou obras em aldeias no Xingu, mas a Norte Energia ainda não teria feito o pagamento dos serviços à empresa no valor de R$ 3 milhões de reais.

A Norte Energia informou em nota que a retenção ao pagamento da empresa terceirizada vem do descumprimento contratual, neste caso, a não apresentação dos endossos de Seguro Garantia dos Contratos.

