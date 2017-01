Tráfego de veículos de carga é suspenso em ponte na PA-324

Ponte é a principal via de acesso ao município de Salinopólis

Interdição ocorreu após asfalto ceder no quilômetro 40.

O tráfego de veículos de carga pela ponte no quilômetro 40 da rodovia PA-324, no nordeste do Pará, foi suspenso nesta quarta-feira (18) por tempo indeterminado. O trecho recebe obras estruturais de recuperação após o deslizamento de parte do aterro na área que provocou uma cratera no asfalto.

A ponte sobre o rio Peixe-Boi é a principal via de acesso a municípios do nordeste do estado como Salinópolis e São João de Pirabas. Segundo a Secretaria de Transportes do Estado (Setran), só haverá uma previsão de liberação da via após uma avaliação mais precisa dos reparos necessários.

Veículos pesados que precisarem transitar em direção à região, devem usar como rota alternativa a rodovia BR-316 até Capanema, seguindo à esquerda pela PA-124 e fazendo o caminho inverso para o retorno, em um percurso alternativo soma 15 quilômetros a mais no trajeto.

Somente o trânsito de veículos leves, de dois eixos e até cinco toneladas de peso bruto total, segue liberado no trecho, pela faixa da pista que agora será utilizada como via de mão dupla. Veículos A Polícia Rodoviária Estadual e a Defesa Civil estão atuando em conjunto com a Setran para agilizar a liberação da pista.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...