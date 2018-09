Traficante do amor vem dando furo com os fãs

Com fama de “furão”, Wanderley Andrade acumula faltas em eventos- (Foto: Divulgação) –

O traficante do amor, o cantor paraense Wanderley Andrade, vem dando furo com os fãs nas apresentações que se propôs a fazer. A galera cria expectativa, compra antecipado e no dia da festa quando acha que vai desfrutar daquele brega marcante “ao vivo” é surpreendido com a ausência do artista que não comparece e nem dá satisfação. No último sábado, Wanderley Andrade deu furo em três shows em Belém.

Esse comportamento “furão” vem sendo constante na agenda do cantor. Em 2016, integrantes do projeto Peludinhos, da Universidade Federal do Pará (UFPA), organizaram uma festa beneficente para arrecadar alimentos para animais abandonados. Eles entraram em contato com vários artistas e Wanderley Andrade era uma das atrações principais, mas no dia da festa ele não compareceu e deixou os fãs desapontados.

Em uma breve busca pelas redes sociais, foi encontrado uma nota da casa de show Mormaço, no último dia 7 de julho, informando sobre a falta do artista. A nota explica que Wanderley Andrade havia sido contratado para cantar, mas simplesmente não compareceu e nem justificou a ausência para os organizadores da festa. Mesmo depois desse “bolo”, o cantor voltou a ser chamado para tocar no último sábado, na mesma casa de show, onde voltou a dar furo. Na madrugada do último sábado, o artista estava com mais dois shows marcados, onde também não compareceu e gerou alvoroço nas redes sociais e acabou recebendo o título de “furão”.

Renée Chalu, uma das proprietárias do Ziggy Hostel Club, disse que a festa foi programada com antecedência e no dia do evento, sábado (22), ele também não compareceu. “Wanderley não entrou em contato para avisar nada”, disse Chalu. E até hoje ela ainda não sabe o motivo da ausência do artista. A reportagem ligou para o telefone do artista com objetivo de saber a versão sobre as faltas constantes nos compromissos, mas não foi encontrado, pois o telefone só dá fora da área de serviço.

