Traficante é preso com mais de 22 kg de cocaína durante fiscalização em ônibus

(Foto: PRF/Divulgação)- Jelberson Santos de Lima foi preso em flagrante na noite da última terça-feira (1º), durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PF) no KM 570 da rodovia BR-230, no município de Altamira, no sudeste paraense.

Durante a fiscalização, policiais rodoviários abordaram um ônibus de transporte intermunicipal de passageiros que fazia a linha Altamira/Marabá.

Jelberson transportava duas malas com 20 tabletes de substância análoga à cocaína, totalizando aproximadamente 22,3 kg.

O proprietário das malas foi preso pelo crime de tráfico de drogas. O entorpecente foi apreendido e encaminhado à Polícia Civil para os procedimentos legais.

