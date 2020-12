Traficante é preso pela Policia Militar após denúncia de usuário em Novo Progresso

(Foto:Divulgação Policia) – A policia Militar no comando do 3º Sargento Maduro, prendeu em sua residência Raimundo Borges da Costa de 30 anos, após usuário ser flagrando dentro de estabelecimento comercial com crack. Em abordagem pela guarnição composta pelo Soldado Piva e Bentes, foi flagrado com usuário Claudemberg Sousa de Souza de 27 anos uma pedra de crack, e revelou aos policiais onde adquiriu a droga. Em seguida com apoio do Grupo tático a guarnição foi até residência do denunciado Raimundo Borges da Costa de 30 anos e flagrou o delito.

Leia Ocorrência

Por volta das 23:00 h está GUPM ao fazer uma revista no GASPAR TABACARIA notamos que o nacional, CLAUDEMBERG SOUSA DE SOUZA,15/06/1993 demonstrou atitude nervosa e se desfez de algo, ao ser indagado o mesmo confessou que era uma porção de substância análoga a (crack) a mesma não foi encontrada e que havia comprado o entorpecente do nacional RAIMUNDO BORGES DA COSTA,01/08/1990 deslocamos até a residência do mesmo com apoio da GUMP do GTO ao chegarmos no local chamamos pelo mesmo que franqueou nossa entrada no interior da residência, após buscas foi encontrado, 01 (uma) PISTOLA CAL 380 com 3(três) MUNIÇÕES INTACTAS dentro do foro, 1 (uma) porção de substância análoga a (crack) contendo 82,6g ,R$1.383,00 em espécie, 01 (um) aparelho celular Samsung J4 dentro do roupeiro e uma Motocicleta Honda Bros 160, vermelha, placa QDL-3783 ,os nacionais e os materiais apreendidos foram conduzidos à DEPOL para os procedimentos cabíveis

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...