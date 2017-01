Traficante faz denúncia e PMs são presos no Pará

Policiais exigiam pagamento de R$ 2 mil para não prender traficante.

PMs deverão responder a processo na Justiça comum e podem ser expulsos

Quatro policiais militares foram presos no município de Parauapebas, no sudeste do Pará, autuados em flagrante pelo crime de concussão, que é quando um funcionário público exige dinheiro ou vantagem de outra pessoa em razão do cargo que exerce.

Segundo a Polícia Civil, um traficante local procurou o Ministério Público para denunciar que uma guarnição da PM o ameaçava de prendê-lo toda vez que o encontrasse na rua caso ele

não pagasse aos militares a quantia de R$2 mil. Durante a prisão dos PMs, com um deles foi encontrado o valor de R$ 500, que de acordo com a Polícia Civil, as notas coincidiram com fotos do dinheiro apresentado pelo traficante anteriormente. Também foi apreendida com os policiais uma quantidade de maconha.

De acordo com a assessoria de comunicação da Polícia Militar, três dos quatro PMs presos deverão responder ao processo na Justiça comum e há um procedimento administrativo aberto pela Corregedoria da PM que deverá culminar na exclusão dos militares dos quadros da corporação.

