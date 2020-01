Traficante preso em flagrante tenta subornar policiais em Parauapebas

O acusado ofereceu R$ 660 aos policiais militares em troca da liberdade. A oferta não foi aceita e foi parar atrás das grades(Foto:Divulgação Polícia Civil)

Por volta das 10h40 desta segunda-feira (20), o Grupo Tático Operacional (GTO), da Polícia Militar, prendeu Aderlan Moraes dos Santos, na invasão do bairro Ipiranga II, flagrado com maconha, cocaína, crack e armado com um revólver calibre 38. Ele admitiu ser traficante e disse que a arma serviria para defendê-lo dos inimigos. No momento do flagrante, ele tentou em vão subornar os policiais com R$ 660,00, mas recebeu voz de prisão.

O barraco em que o homem estava, se encontrava cercado de dependentes químicos e isso chamou a atenção da PM. Em ronda, os policiais perceberam a movimentação suspeita das pessoas e iniciaram a abordagem. O acusado carregava uma sacola de plástico, logo jogada por ele no matagal. Aderlan tentou correr mas foi alcançado pelos PMs.

Os policiais encontraram na sacola uma pequena balança de precisão, 52 gramas de maconha, 56 gramas de crack e um grama de cocaína. Com Aderlan foram encontrados o revólver carregado e o dinheiro. Ao receber voz de prisão, ele tentou subornar os PMs, oferecendo o dinheiro que tinha em mãos para ser liberto, mas os policiais o levaram à 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil.

Por:Redação Integrada

21.01.20 22h32

