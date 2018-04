Traficante que atuava com disk-drogas é preso pela Polícia Civil e Militar em Novo Progresso

Um traficante que atuava na modalidade “Disk drogas” foi preso em operação das Polícia Civil e Policia Militar , na noite de quarta-feira (25), no município de Novo Progresso

A ação que levou a prisão “David Lopes de Oliveira” de 23 anos também resultou na apreensão de drogas, dinheiro e objetos de origem ilícita.

De acordo com a policia, a prisão do traficante aconteceu após os policiais receberem a informação sobre um jovem que comercializava entorpecentes na modalidade “Disk drogas”. Segundo a denúncia, bastava o usuário ligar para o traficante que ele levava o entorpecente até o cliente, em uma motocicleta.

Diante da denúncia, os investigadores iniciaram o monitoramento do suspeito, conseguindo flagrá-lo no momento em que entregava drogas para um usuário, nas proximidades do Lago Municipal.

Com o traficante foi encontrado R$ 20 reais em dinheiro, 1 aparelho celular e 54 gramas de droga [ maconha].

Diante da situação, o suspeito foi conduzido a Delegacia de Novo Progresso, onde foi lavrado o flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Posteriormente, o traficante foi encaminhando para cadeia , onde seguirá à disposição da Justiça.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por Jornal Folha do Progresso com informaçes e fotos da policia

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...