Traficantes e gerente de fazenda são presos com avião com 436 kg de droga em MT

Avião com droga foi apreendido em Comodoro — Foto: Sesp-MT/Assessoria

Gerente também foi preso, receberia R$ 30 mil para permitir pousos e decolagens de aeronaves carregadas de drogas.

Um avião com 436 kg de droga foi apreendido no final da tarde dessa sexta-feira (20) na zona rural do município de Comodoro, a 677 km de Cuiabá.

A apreensão foi feita pelo Grupo Especial de Segurança na Fronteira (Gefron) e da Polícia Federal.

A droga, que foi carregada na Bolívia e tinha como destino a região sudeste do país, estava sendo transportada em uma aeronave modelo Cessna 206.

Um veículo com duas pessoas dava apoio para o pouso da aeronave em uma propriedade rural.

Ao visualizarem a presença dos policiais, o piloto e o co-piloto conseguiram fugir pela região de mata. Os dois homens que estavam no automóvel foram detidos.

Segundo as investigações, o gerente da fazenda, que também foi preso, receberia R$ 30 mil para permitir pousos e decolagens de aeronaves carregadas de drogas. Uma terceira pessoa que também dava cobertura foi presa.

Além da apreensão das drogas, as polícias localizaram seis armas de fogo, sendo um fuzil, duas carabinas, um revólver, uma pistola e uma espingarda. Os veículos, que davam apoio para a ação criminal, também foram apreendidos.

As buscas seguem para localizar os suspeitos que fugiram.

21/12/2019 12h55

