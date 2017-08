Traficantes jogam migrantes no mar em frente ao Iêmen; ao menos 29 morrem

Segundo a OIM, cerca de 55.000 migrantes abandonaram o Chifre da África rumo ao Iêmen neste ano, a maioria com a intenção de encontrar trabalho nos países do Golfo.

Traficantes de migrantes ilegais atiraram na água 120 somalis e etíopes em frente à costa do Iêmen, provocando a morte de pelo menos 29, informou a Organização Internacional para as Migrações (OIM), que reportou, ainda, 22 desaparecidos.

