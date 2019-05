Traficantes que transportavam droga para Novo Progresso são presos no Mato Grosso

Três traficantes que transportavam droga para o Pará são prelos pela PM de MT(Foto:Divulgação Polici1a MT.

DROGA INTERCEPTADA – Os tabletes de maconha e a porção de cocaína seriam entregues na cidade de Novo Progresso. Ação policial foi realizada nesta quarta-feira (22), na Rodoviária de Cuiabá.

Policiais militares prenderam, na noite desta quarta-feira (22), três pessoas por tráfico de drogas. O trio, um homem e duas mulheres, estava no guichê da rodoviária de Cuiabá comprando passagens com destino a Novo Progresso, no Pará, onde 34 tabletes de intorpecentes seriam entregues. Uma das mulheres carregava uma criança de colo que foi entregue à avó materna.

Os militares foram informados que R.A.O., (30), G.C.A.N., (21) e J.F.R., (19), saíram do bairro Jonas Pinheiro com destino à rodoviária e que estariam transportando a droga. Foram passadas as características das vestes e as características físicas do homem que estaria acompanhado de duas mulheres, sendo uma delas com um bebê.

Na rodoviária, o trio foi identificado e a abordagem realizada. Todos apresentavam bastante nervosismo. Foram encontrados dentro de uma mala 33 tabletes de maconha e, em uma mochila, mais uma porção grande de cocaína, além de uma porção de pasta base. Em conversa, os suspeitos disseram que entregariam o entorpecente na cidade de Novo Progresso, no Pará. A Droga e os suspeitos foram entregues na delegacia para as devidas providências.

