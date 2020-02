Traficantes são presos com 125 kg de droga avaliada em R$ 1,8 milhão em MT

Fonte: G1 MT /Em 03/02/2020 09:50:00 na sessão Cidades Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com o Gefron, os policiais patrulhavam a rodovia e viram uma caminhonete F-1000. Os ocupantes do veículo, ao perceberem que seriam abordados, jogaram um rádio comunicador para fora da caminhonete.

Um tambor com 120 tabletes de pasta base de cocaína estava na caçamba da Strada. Quatro traficantes foram presos na tarde desse domingo (2) com 125 kg de droga na região de Porto Esperidião, a 358 km de Cuiabá. Segundo o Grupo Especial de Fronteira (Gefron), a droga, dividida em 120 tabletes, está avaliada em R$ 1,8 milhão. A apreensão ocorreu na MT-265 por volta de 17h30 (horário de Mato Grosso).

You May Also Like