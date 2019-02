Caminhões se chocam e caem de ponte na Transamazônica – duas pessoas mortas

Duas pessoas que ainda não foram identificadas morreram. Uma terceira pessoa envolvida no acidente foi resgatada com vida e encaminhada para o hospital.

Os caminhões vinham na mesma direção, um deles perdeu o controle e os veículos caíram da ponte — Foto: Reprodução/TV Liberal

A polícia civil confirmou um acidente registrado na noite de sexta-feira (22), na ponte de Aparecida , próximo a zona rural de Novo Repartimento, na Transamazônica, sudeste do Pará, envolvendo dois caminhões que colidiram. Duas pessoas que ainda não foram identificadas morreram. Uma terceira pessoa envolvida no acidente foi resgatada com vida e encaminhada para o hospital.

Segundo testemunhas, os dois caminhões seguiam na mesma direção quando um deles freou bruscamente ao chegar na ponte. O veículo acabou tombando e o caminhão que seguia na traseira não conseguiu frear e também caiu da ponte. A equipe da polícia militar foi a primeira a chegar ao local do acidente que aconteceu por volta das 22h, e fez o resgate do sobrevivente.



Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

DO G1

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...