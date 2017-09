Tragédia Anunciada: Motociclistas empinam moto e fazem racha em frente as escolas em Novo Progresso

Moradores e comerciantes dos bairros onde ficam as escolas João Carlos, Tancredo Neves e Valdemar Lindemayer, em Novo Progresso, denunciam a prática de racha em torno de uma escola pública da região.

Imagens gravadas pela nossa reportagem mostram uma dessas ocasiões, quando vários motociclistas fazem manobras arriscadas em meio aos estudantes na saída da aula. Um deles, acena para o cenegrafista, outro, ao perceber que está sendo gravado pela reportagem, chega a empinar a moto na porta da escola.

Segundo testemunhas, alguns alunos demonstram apoio à ação perigosa e ilegal dos motociclistas, mas a maioria teme acidentes. Na região, das escolas, duas delas de educação infantil, de acordo com uma vendedora, que não quis ser identificada, as manobras desses motoqueiros é quase diária. Ela conta que os rachas são mais frequentes nos horários de entrada e saída dos alunos e somente um policiamento nesses momentos poderia coibir esses absurdos. Acidentes também já foram presenciados pela vendedora. “Já atropelou uma senhora com uma criança”, relata.



Agentes do Ditranp disseram que na maioria dos casos, os motociclistas são menores de idade, mas ainda não tem como fazer a patrulha escolar efetiva e eficazmente por falta de viatura, mas que estão aguardando as condições e devem agir. A PM faz patrulha a cada turno policial no entorno dos colégios, mas não tem sido capaz de suprir a demanda e coibir os rachas e manobras.



Fonte: Redação Band Progresso – Canal 15 – Reportagem R1 Matos

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...