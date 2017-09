Tragédia- Criança de dois anos mata o pai enquanto brincava com arma

A polícia foi até o local e constatou que foi uma morte acidental. A família disse que Darrion tinha a arma para proteger a família. De acordo com informações, a mãe do garoto está arrasada e não consegue falar sobre o ocorrido.

Um garoto, de 2 anos, matou acidentalmente o próprio pai enquanto brincava com um revólver calibre .38 na cidade de St. Louis, Estados Unidos. Segundo informações da imprensa local, no último sábado (23), enquanto Darrion Noble, 27 anos, dormia na cama, a criança brincava no chão. De algum modo, ele encontrou a arma guardada pelo pai e conseguiu puxar o gatilho.

You May Also Like