Tragédia Dupla-Polícia confirma que corpo é de mulher desaparecida e avó morre ao receber notícia

Foi confirmado na noite desta segunda-feira (6) que o corpo encontrado em Icoaraci é de Débora Cristina Silva dos Santos, de 25 anos, que estava desaparecida deste o último domingo (29) da casa onde morava por determinação do companheiro, que está preso no Centro de Recuperação Penitenciário I, em Americano, Santa Isabel, Região Metropolitana de Belém.

Depois que o corpo foi encontrado, a família de Débora soube da informação por telefone, quando recebeu algumas fotos. A confirmação foi imediata, apesar do estado avançado em que o corpo se encontrava.

A ida ao IML para oficializar a identificação, porém, foi cancelada depois que a avó da vítima, de 63 anos, teve morte súbita em decorrência do forte abalo emocional.

Em conversa com o DOL, a prima da vítima, que está grávida, conta um pouco do que foi vivido nesta triste noite: “Não me deixaram ver as fotos por conta da gravidez. Logo quando soubemos de um corpo que foi encontrado, minha avó passou mal e não resistiu. Agora vamos acabar fazendo dois velórios. Acho que só amanhã de manhã é que devemos ir ao IML.”, desabafou.

