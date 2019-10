TRAGÉDIA EM FAMÍLIA – Filho mata o próprio pai e é morto pelo cunhado durante festa de aniversário

O pai de Marcelo da Silva foi atingido com um tiro na veia femoral pelo próprio filho, que depois foi morto pelo cunhado. (Foto:| Divulgação)

O que era para ser uma festa terminou em tragédia em família. O filho matou o próprio pai e depois foi morto pelo cunhado durante uma festa de aniversário.

De acordo com informações da polícia, Marcelo Marques da Silva, de 20 anos, se desentendeu com um convidado da festa, que fugiu após uma discussão.

Marcelo se armou com uma espingarda e saiu em busca do homem. Ainda de acordo com a polícia, a irmã do rapaz tentou impedi-lo, mas ele a ameaçou.

Em seguida, o pai também tentou impedir Marcelo de ir atrás do convidado, mas ele acabou sendo atingido pelo filho com um tiro na coxa que acertou a veia femoral. Ele morreu na hora.

O cunhado de Marcelo, identificado como Maurício Ferreira da Silva, conseguiu desarmá-lo e atirou contra ele. Marcelo foi atingido com um tiro nas costas e morreu também no local.

Os corpos foram removidos e levados para o necrotério. Maurício foi conduzido até a delegacia do município para os procedimentos cabíveis.

A tragédia foi registrada na noite do último sábado (12), na Comunidade Ribeirinha Alto Verde, no município de Lábrea, interior do Amazonas.

segunda-feira, 14/10/2019, 09:42 – Atualizado em 14/10/2019, 09:42 – Autor: Com informações do portal D24am

