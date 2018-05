Tragédia em Linhares: polícia conclui que pastor matou irmãos

Incêndio que causou a morte de meninos não teria sido acidental.

Polícia Civil de Linhares conclui que pastor George matou os irmãos Joaquim é Kauã que morreram carbonizados.A Polícia Civil afirma que as investigações apontam para o crime de homicídio, as mortes dos irmãos Kauã e Joaquim, de três e seis anos de idade. As duas crianças morreram carbonizadas na casa em que moravam, no centro de Linhares na madrugada do dia 21 de abril de 2018.

Assassino, assim podemos classificar tipificação do crime das crianças Kauã e Joaquim, há fortes indícios que um dos meninos tenha sido abusado sexualmente.

A policia conclui que o ex cabeleireiro Georgeval Alves matou os meninos, o filho e o enteado, e que o incêndio foi criminoso.

Homicídio duplamente qualificado, e sem chance de defesa das vitimas, pois eram indefesas e menores de idade.

Art. 121. Matar alguem:

Homicídio qualificado

§ 2° Se o homicídio é cometido:

I – mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe;

II – por motivo futil;

III – com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum;

IV – à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossivel a defesa do ofendido;

V – para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime:

Pena – reclusão, de doze a trinta anos.

O fogo nos corpos das crianças pode ter sido para ocultar o homicídio.

A população quer saber se a pastora Juliana Salles, tem alguma participação neste caso.

Fonte: Gazeta Online

Reportagem Jornalista Adeilson Francisco MTE 3750 Linhares em Foco.

