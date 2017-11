Tragédia em Monte Alegre deixa um morto e três feridos

Geraldo Nogueira Cordeiro, de 78 anos de idade, foi a vítima fatal do acidente.

Um grave acidente aconteceu na tarde de sexta-feira, dia 03, no município de Monte Alegre, na região da Calha Norte, oeste do Pará. Dois veículos se chocaram em uma estrada da comunidade Mulata, localizada cerca de 17 Km longe da sede do Município. O acidente aconteceu por volta das 14 horas, tendo como saldo um morto e três feridos.

A vítima fatal foi o aposentado Geraldo Nogueira Cordeiro, de 78 anos de idade, pai do diretor da TV Encontro, Everaldo Cordeiro e do cinegrafista da TV Guarany, Geraldo Nogueira. Dentro do veículo ainda estavam sua esposa e um filho, que ficaram feridos e foram levados para o Hospital de Monte Alegre.O motorista do outro veículo também ficou ferido.

O corpo de Geraldo Nogueira Cordeiro foi trazido para Santarém, onde acontece o velório e depois o sepultamento.

NOTA DE PESAR: A PASTORAL DE COMUNICAÇÃO da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição externa o mais profundo pesar pelo falecimento do senhor Geraldo Nogueira Cordeiro, pai de nosso colega Everaldo Cordeiro, Diretor da TV ENCONTRO, integrante do Sistema Diocesano de Comunicação.

Em preces, rogamos a Deus Pai Poderoso que receba nosso irmão na sua morada eterna e, de mãos dadas, oferecemos nossos ombros, mãos e sentimentos para amparar nosso amigo Everaldo e sua família.

Conte conosco, dialeto amigo e companheiro, na caminhada desse momento.

Respeitosamente,

Pascom da Conceição.

