TRAGÉDIA – Garimpeiro morre soterrado no garimpo Água Branca

Segundo as informações que chegaram até nossa redação no garimpo Água branca na tarde de quinta-feira (21), houve um acidente de trabalho com soterramento de um garimpeiro, tendo como vítima fatal o nacional Vicente Rocha dos Santos de 61 anos de idade.

Segundo os policiais o mesmo veio a óbito no local, ainda de acordo com informações o sepultamento da vítima foi comunidade haja vista que ninguém tem conhecimento de parentes do mesmo.

Fonte: Grupo Elias Junior Noticias / PM

