Tragédia- Homem assassina esposa e se mata em seguida

A não aceitação do fim de um relacionamento terminou com uma tragédia na cidade de Altamira, região oeste do Pará. Luiz Moura da Conceição, de 44 anos, atirou contra a esposa, Roseli Terezinha Couto, de 37, e em seguida se matou com um tiro na cabeça. Os dois ainda foram socorridos, mas não resistiram aos projeteis da pistola 380.

O caso aconteceu na tarde desta terça-feira (12) no bairro Ibiza dentro da casa em que ambos moravam.

Testemunhas contaram que Luiz foi até a residência da ex tentar reatar o casamento, mas o ex-casal acabou discutindo e o homem atirou contra a mulher e em seguida cometeu o suicídio.

Luiz ainda teria tentado contra a vida de um sobrinho de Roseli, mas não obteve êxito. Um trabalhador que estava na casa disse ter ouvido três disparos.

Em conversa com a reportagem, os vizinhos se mostraram perplexos com o ocorrido e sem entender o que acontecia já que o casal passava a imagem de pessoas felizes.

Luiz e Roseli foram encaminhados para o hospital regional da Transamazônica. O homem trabalhava para uma empresa terceirizada que prestava serviços ao Dnit e a mulher assistente social.

Fonte: DOL, Com informações de Midiane Chaves/Band Altamira.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...