Tragédia: Queda de avião em Moraes Almeida deixa três mortos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo informações, o avião saiu de um local de extração de Cassiterita, há 80 km de Moraes Almeida, com destino ao distrito, um trajeto que levaria apenas 12 minutos, mas caiu minutos após a decolagem. Ainda segundo informantes, os destroços do avião e corpos das vítimas só foram encontrados na manhã desta segunda-feira (12).

You May Also Like