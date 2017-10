TRÁGICO-Acidente durante evento em comemoração ao dia do Aviador em Itaituba deixa CINCO vitimas fatal

Em um vôo para comemorar a data , com aeronave da “Ourominas” pilotada pelo piloto “ Diego Kroetz” (Foto), Caiu com outras quatro (4)s pessoas a bordo. Não há sobreviventes.

Pilotos de Itaituba e região se concentraram neste domingo 22 de outubro na cidade para um evento com o objetivo de promover o Dia do Aviador, que é comemorado no dia 23 de Outubro em todo Brasil.

