Trairão -Duas pessoas presas por trafico de droga e posse ilegal de arma

EM TRAIRÃO: DUAS PESSOAS FORAM PRESAS UM POR TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E OUTRO POR POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. (Foto:REprodução)

As Policias Civil e Militar do Trairão, deflagraram nesta manhã de terça-feira por volta das 06h30min no distrito de Caracol e Aruri, iniciou a operação denominada “SCARGOT”, com propósito de repressão ao tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

De acordo com a Policia foram cumpridos 04 mandados de busca e apreensão, os quais culminaram com as prisões de: Alison Jesus da Silva, com o qual foram encontradas aproximadamente 5g de cocaína, 20g de crack e 8g de substância ainda desconhecida, além de uma carabina adaptada para calibre 22.

Francisco Silva Nascimento vulgo “NEGUINHO”, foi encontrado na posse de uma espingarda cal. 20, bem como 07 cartuchos intactos cal.20.

Os dois foram conduzidos para delegacia de Polícia Civil do município local, em seguida conduzidos para 19° seccional de Polícia Civil para as devidas providências.

