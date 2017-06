Trairão e Aveiro recebem obras para reforço da segurança pública

A UIP de Trairão oferece, no mesmo espaço, serviços das Polícias Civil e Militar, Pro Paz, monitoramento, mediação de conflitos, cartório, reconhecimento e custódia.

Os municípios de Trairão e Aveiro, no oeste paraense, receberam nesta sexta-feira, 9, duas importantes obras e serviços que irão potencializar as ações em segurança pública na região. No primeiro, pela manhã, o Governo do Estado entregou uma Unidade Integrada de Polícia (UIP) e no segundo, à tarde, as obras de ampliação e reforma da delegacia do município, que a partir de agora garantirá um melhor atendimento à população. As cerimônias de inauguração contaram com a participação do governador Simão Jatene e autoridades locais.

“E eu não posso deixar de dizer da minha alegria, por entender que essas coisas só acontecem pelo esforço de cada paraense. Eu sempre faço questão de dizer isso. Os gestores, governador e prefeito, na verdade, nós somos apenas a ferramenta. A mão que constrói é a mão do cidadão, porque é ele que paga o imposto, que permite com que essas coisas aconteçam”, afirmou o governador.

A UIP é baseada em um modelo inovador de segurança que tem como alicerce a cultura da paz e a articulação entre o poder público estadual e a comunidade, para o desenvolvimento de práticas de proteção e inclusão social. Elas oferecem, no mesmo espaço, serviços das Polícias Civil e Militar, Pro Paz, monitoramento, mediação de conflitos, cartório, reconhecimento e custódia.

“É grande a satisfação com que recebemos esta nova UIP aqui em Trairão, tendo em vista que a delegacia antiga já funcionava há 17 anos e estava em condições relativamente ruins. Agora teremos condições de desenvolver um trabalho bem melhor, de forma mais satisfatória para a população, que sem dúvida nenhuma, será melhor atendida”, destacou o delegado João Milhomem, titular da unidade.

Entre os que comemoraram está o autônomo Davi Machado Costa, 42 anos. “A gente se preocupa muito com a segurança, pois ela sempre vem em primeiro lugar. Esse é mais um ganho, mais um avanço que o Governo do Estado proporciona para Trairão. Agora teremos uma delegacia, digamos que mais especializada, mais padronizada, com funcionários preparados para nos atender e coibir a violência”, avaliou o morador.

Para o prefeito de Trairão, Valdinei José Ferreira, este é um importante retorno que o Governo do Estado garante para a população, por meio do pagamento de seus impostos. “Vejo no nosso governador essa preocupação com o Estado e com esse novo espaço o nosso povo só tem a agradecer”, destacou o gestor.

Aveiro recebe nova delegacia e ambulancha para transporte de pacientes

Após a inauguração em Trairão, o governador Simão Jatene seguiu para Aveiro, onde foi recebido com grande festa pela população. O município, de aproximadamente 20 mil habitantes, ganhou uma nova unidade de Polícia e uma viatura, que irão reforçar as ações nas 114 comunidades que abrange. Para o delegado titular, Dmitri Teles Esmeraldo Diógenes, “a segurança é um dos pilares da cidadania e o novo espaço vai trazer melhorias para a população, garantindo um dinamismo maior da segurança”, pontuou.

“Isso demonstra a preocupação do Governo do Estado com a cidade. Com isso, a população tem sentido a presença da Segurança Pública e, por conseguinte, do Estado no município”, acrescentou o policial. O prédio possui oito salas, que garantem uma maior comodidade para quem precisar de atendimento, entre elas salas para delegado, investigadores e alojamento para o uso de policiais civis e militares.

Com os novos espaços de Aveiro e Trairão, chegam a 60 o número de obras entregues pelo Estado na área de segurança pública entre os anos de 2011 e 2017. Os investimentos somam o valor de mais de 52 milhões de reais.

O município também foi beneficiado com uma ambulancha, que irá reduzir consideravelmente o tempo de deslocamento de pacientes para as Unidades de Saúde de Santarém e de Itaituba. A aquisição é resultado de emenda governamental no valor total de R$ 166.500,00. Os benefícios vem ao encontro dos anseios da gestão municipal.

“Hoje a população de Aveiro agradece muito ao governador Simão Jatene por ter olhado com carinho para segurança pública. Essa obra ajuda muito e viabiliza uma melhor condição de trabalho aos servidores. E também por ter olhado pela nossa saúde, entregando a primeira ambulancha da história do município, um sonho que hoje está sendo realizado. Agradecemos ao governador por ter olhado para o nosso município da forma que olhou”, afirmou o prefeito Vilson Gonçalves.

“Eu não posso deixar também de registrar a minha satisfação por poder contribuir para a realização deste sonho. Na verdade eu sempre digo que nós temos dois grandes inimigos: a pobreza e a desigualdade. E o meu grande sonho é que eles possam ser enfrentados por todos os partidos, independente de qualquer coisa. Somos de partidos distintos, mas isso não impede que possamos trabalhar em conjunto a favor da população. Nós só vamos construir uma sociedade melhor quando esse tipo de compreensão for generalizado”, finalizou o governador.

Ainda durante a passagem pelo município, o governador visitou a Escola Estadual Fernando Guilhon, onde foi recebido pelos estudantes e professores. Em uma breve conversa, ouviu as demandas apresentadas e sinalizou agilidade na melhoria do espaço. Também visitou o Hospital Municipal para articulação de parcerias para a melhoria da saúde e se mostrou aberto ao atendimento de questões de comunidades indígenas, associação de produtores rurais, entre outras representações.

Governador entrega nesta sexta a Escola de Educação Profissional de Santarém

A agenda do governador pelo oeste paraense segue neste sábado (10) com a inauguração de mais uma grande obra para reforço da educação pública, a Escola de Educação Profissional e Tecnológica de Santarém. Esta é a 23ª da rede de ensino técnico gerida pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e a terceira desse tipo na região (já estão em funcionamento as de Monte Alegre e Oriximiná). Sua construção, avaliada R$ 11 milhões, é fruto de convênio entre os governos do Estado e da União – R$ 6 milhões do Ministério da Educação (MEC) e R$ 5 milhões do Estado.

O espaço tem capacidade para atender 1,4 mil estudantes e conta com uma estrutura educacional que atende às necessidades do setor produtivo da região. Entre os cursos que serão ofertados estão o de meio ambiente, alimentos, guia de turismo, eventos, logística e informática.

A escola faz parte do conjunto de grandes ações executadas pela Seduc, previstas pelo Programa de Melhoria da Qualidade e Expansão da Cobertura da Educação Básica, preconizado pelo Pacto pela Educação, cujo fundamento é mudar o padrão da educação paraense elevando o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

Também estiveram presentes nas inaugurações o senador Flexa Ribeiro, o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Jeannot Jansen; o delegado geral da Polícia Civil do Pará, Rilmar Firmino; o deputado estadual, Celso Sabino, entre outras autoridades locais.

Fonte: Agência do Pará.

