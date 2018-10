Trairão- Homem é morto a facadas Trairão Pará

Homem é morto a facadas em comunidade do município de Trairão Pará(Foto:Reprodução)

Um homem identificado como Renato Muniz Brito, de 45 anos, foi morto a facadas na madrugada do último domingo (14), por volta das 03h30, na comunidade Nova Esperança, Km 22 sentido Caracol, em Trairão Pará.

Homem foi morto dentro da residência do principal suspeito.

A polícia localizou o corpo da vítima dentro da residência do acusado, um homem identificado como Adalto Coelho, que seria amigo do mesmo, segundo a família de Renato. Ele fugiu do local e continua sendo procurado pela polícia.

Um membro da família da vítima informou ao Giro que houve luta corporal entre os dois antes do crime, pelo menos 4 facadas atingiram Renato, 3 delas foram fatais.

Um homem, identificado como Josimar Prigol do Nascimento, foi conduzido para a UIPP de Trairão para prestar esclarecimentos, ele teria sido visto com o acusado logo após o crime. Ele foi ouvido e em seguida liberado.

Fonte: Portal Giro (colaborou blog Plantão 24 horas news)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...