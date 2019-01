Trairão-Jovem encontrado morto as margens da BR 163

(Foto:Reprodução) -Crime bárbaro na comunidade São Sebastião estrada da piçarreira sentido o Município de Trairão no Pará.

De acordo com informações o corpo do jovem identificado por “Adriano” foi encontrado as margens da BR 163 nesta quinta-feira (24/01/2019), pela própria mãe proximidades de sua residência.

A Polícia Militar foi acionada para averiguar a situação após colher informações a Polícia já sabe quem pode ter sido o autor desse crime bárbaro.

De acordo com informações, a vítima Adriano estaria bebendo na noite passada com seu amigo Geovane, na qual os dois entraram numa discussão por conta de uma motocicleta.

Principal Suspeito – Foragido.

O principal suspeito de ter cometido o crime, está foragido. O Instituto médico Legal (IML), foi acionado para fazer a remoção do corpo para necropsia.

Fonte/Imagens: Weslen Reis – Blog Plantão 24horas News.

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

