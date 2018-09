TRAIRÃO-Mulher é presa por tráfico de drogas ,associação ao trafico e corrupção de menores

Por volta das 06hrs, deste Sábado (22/09/2018) no Município de Trairão, as Policias Civil e Militar em cumprimento de Mandado de Busca e apreensão em uma residência na rua Almir Gabriel no bairro Cacau.(Foto:Policia Militar)

No local foi efetuado várias buscas, e foi apreendido uma pequena quantidade de material tipo entorpecente, uma quantia em dinheiro supostamente orioundo do tráfico de entorpecente, papelotes de corte, anotações do tráfico, quatro aparelhos celulares e uma embalagem com sinais de volume de entorpecente Crack.

Na residência se encontrava a Nacional Erika Cristina Cardoso, de 21 anos, que assumiu que prática a venda do entorpecente, com a mesma ainda se encontrava um menor de 15 anos, das iniciais P. C, oriundo do Estado do Amapá, que também assumiu que trabalhava para acusada, praticando a venda ilícita do entorpecente.

Todo o material foi apreendido e a acusada autuada em flagrante por tráfico de drogas, associação ao tráfico e corrupção de menor. Acusada Erika Cristina e o menor e todo o material apreendido foram encaminhados para delegacia de Polícia Civil para as devidas providências cabíveis.

Fonte/imagens: http://plantao24horasnews.com.br com informações da PM de Trairão.

