Trairão/PA: HOMEM É ASSASSINADO COM UM TIRO NA CABEÇA.

A vítima que ainda não foi identificada foi assassinado em um lote na vicinal Santa Rita há 40km do município de Trairão. A Polícia Civil está investigando o caso, o CPC Renato Chaves foi acionado para fazer a remoção do corpo para passar por um procedimento de necropsia. Até o momento ninguém sabe quem foi o autor do crime.

De acordo com informações repassada a nossa equipe de reportagem o homem foi morto com um tiro na cabeça.

