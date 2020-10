Trans garimpeira- Drogas e munições são apreendidas em joalheria na comunidade de Jardim do Ouro

(Foto:Reprodução) – Drogas, celulares e munições foram apreendidos durante ação realizada nesta terça-feira (20) por policiais militares do 15º Batalhão em uma joalheria na comunidade Jardim do Ouro, em Itaituba, no sudoeste paraense.

O estabelecimento funcionava como ponto de compra e venda de drogas e o esquema criminoso foi desmantelado pelos agentes após denúncias recebidas. No local, encontraram o proprietário da joalheria, que autorizou as buscas no imóvel.

Foram apreendidos cerca de 312g de entorpecentes, 21 papelotes de drogas, aparelhos celulares, munições e mais de R$ 600 em espécie. O proprietário foi preso em flagrante por tráfico de drogas e conduzido para a delegacia do município.

Com informações Diário do Pará

