Transações do Brasil com exterior têm melhor resultado desde 2005

No mesmo mês do ano passado, houve deficit de US$ 864 milhões

Com o bom desempenho das exportações, as transações do Brasil com o exterior tiveram superavit de US$ 1,4 bilhão no mês passado, o melhor resultado para o mês desde 2005 e o primeiro positivo para março desde 2007, informou nesta terça-feira (25) o Banco Central.

No mesmo mês do ano passado, houve deficit de US$ 864 milhões.

A expectativa do BC para o mês passado era de um deficit de US$ 1,5 bilhão.

O bom resultado foi determinado pela balança comercial.

As vendas de bens para outros países somaram US$ 20 bilhões, e as importações US$ 13,1 bilhões, o que possibilitou um resultado positivo de US$ 6,9 bilhões na balança comercial.

VIAGENS

A balança comercial compensou o deficit nas transações de serviços do Brasil com outros países, que foi de US$ 2,5 bilhões no mês.

Esse rombo ocorreu porque os gastos dos brasileiros com viagens a outros países somou US$ 1,5 bilhão, pouco acima do R$ 1,3 bilhão registrado em março de 2016.

Como as despesas de estrangeiros com viagens no Brasil totalizou US$ 650 milhões, houve um resultado negativo de US$ 880 milhões nessa rubrica.

O investimento direto estrangeiro foi de US$ 7,1 bilhões no mês passado, acima dos US$ 5,5 bilhões de março de 2016.

ACUMULADO

No acumulado do ano, o resultado das transações com outros países está bem abaixo ainda do rombo de US$ 7,5 bilhões registrado no mesmo período do ano passado, mas ainda é deficitário em US$ 4,6 bilhões. Com informações da Folhapress.

Fonte: Notícias ao minuto.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...