Transamazônica esta fechada entre Pacajá e Novo Repartimento

(Foto:Portal Tailândia)- Deslizamento interdita a Transamazônica entre Pacajá e Novo Repartimento

Não houve vítimas e nem prejuízos materiais. O trânsito está parcialmente liberado.

Victor Furtado, com informações do DNIT e da PRF

Deslizamento interditou a pista com muita terra e rochas de grande porte (Portal Tailândia)

Após fortes chuvas na madrugada desta quinta-feira (2), um deslizamento de terra interditou a rodovia BR-230. O problema ocorreu no quilômetro 411, no trecho entre Pacajá e Novo Repartimento, numa área chamada Ladeira do Cantineiro. O trabalho de desobstrução já começou e liberou a pista parcialmente.

Não há qualquer informação sobre prejuízos materiais ou sobre qualquer pessoa ter se machucado durante o deslizamento. Mas o trânsito segue parcialmente interrompido, devido à grande quantidade de terra e pedras de grande porte que invadiram a pista.

Deslizamento ocorreu na madrugada. Por sorte, ninguém passava por lá no momento. (Portal Tailândia)

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou que os serviços de desobstrução da pista continuam. Já há segurança para tráfego, mas a limpeza completa da pista deve levar de dois a três dias. A Polícia Rodoviária Federal também enviou uma equipe ao local para orientar condutores.

