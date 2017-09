Transamazônica recebe operação de ordenamento do transporte intermunicipal

A ação conta com abordagens voltadas à frota que atua em regime de frete sob contrato, em Altamira.

A Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Pará (Arcon), com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), iniciou na segunda-feira (4) uma operação de ordenamento do transporte intermunicipal de passageiros na rodovia Transamazônica, em Altamira. A operação segue até o feriado da Independência.

A ação conta com abordagens voltadas à frota que atua em regime de frete sob contrato. Somente no primeiro dia de operação foram feitas mais de 40 abordagens e quatro apreensões de coletivos que não dispunham da documentação necessária à prestação do serviço.

“O que se busca, em primeiro lugar, é a segurança absoluta do usuário e, claro, exigir dos operadores o cumprimento dos protocolos estabelecidos nas concessões, como o recolhimento das parcelas devidas ao Estado”, o José Croelhas, da Arcon.

Além da fiscalização, também está sendo prestada orientação a quem precisa regularizar-se junto a Agência.

