Transamazônica tem Trafego no sistema PARE -SIGA onde ponte desabou

A Ponte cedeu após carreta carregada com soja passar e tombar na manhã deste sábado (09) próximo ao município de Itaituba.

O acidente aconteceu entre o distrito de Campo Verde e Miritituba no Município de Itaituba, no km 25 da BR-230/PA, parte da ponte do rio Itapacurazinho desabou após uma carreta fazer o acesso na pela contramão, existe duas pontes uma ponte para cada mão dos condutores. O acidente, aconteceu por volta das s 5h30mn deste sábado (09). Ninguém se feriu!

A policia Rodoviária Federal esta no local, o transito esta fluindo em uma ponte no sistema PARE – SIGA – o sistema Pare e Siga, quando um lado é liberado por vez para os veículos passarem. A empresa, que faz a manutenção no trecho Campo Verde-Itaituba, já está no local tomando todas as providências de recuperação da ponte

Na amanhã deste domingo (10), a carreta ainda envolvida no acidente ainda estava no local.

