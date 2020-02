Transatlântico ancora em Santarém- ‘Queen Victoria’ é o maior navio da história a atracar em Santarém

Navio é oitavo a ancorar na temporada de cruzeiros 2016/17.’Queen Victoria’ é o maior navio da história a atracar em Santarém (Foto: Fredison Ferreira)

Entre passageiros e tripulantes, 2.681 pessoas estão a bordo.

Atracou no porto da Companhia Docas, na manhã desta sexta-feira (27) o navio M/S Queen Victoria. Vindo de Manaus, no estado do Amazonas, o transatlântico é o maior de todos os tempos a ancorar em Santarém, oeste do Pará, com 294 metros de comprimentos, 62 de altura e 32 de largura. Entre passageiros e tripulantes, 2.681 pessoas estão a bordo. Ele segue viagem no final do dia.

Sendo a oitava embarcação a cruzar os rios da região em 2017, o navio começou a viagem na Flórida, nos Estados Unidos e encerra sua rota no Rio de Janeiro. Ao chegar na cidade, o gigante chamou a atenção de muitos pela exuberância. “É um navio muito bonito. A presença dele aqui é excelente para nós. Queria eu estar lá dentro e poder passear. Seria um sonho”, diz o autônomo Roberto Lúcio.

De acordo com os funcionários do porto, a operação para receber esse gigante começou a ser organizada em 2015. “Para atingir melhor índices de segurança, desde 2015 a gente tem reunido com as autoridades marítimas e representantes do navio para que a gente pudesse atender da melhor forma possível”, ressalta Artur Guimarães, supervisor do porto.

'Queen Victoria' é o maior navio da história a atracar em Santarém (Foto: Fredison Ferreira)

