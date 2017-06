Transatlântico Seven Seas Navigator encerra rota turística internacional em Santarém

No total, 20 transatlânticos fizeram parte da rota turística internacional que iniciou em novembro de 2016.

A rota turística internacional 2016-2017 iniciou em novembro do ano passado, no município de Santarém, oeste do Pará. No total, 20 transatlânticos fizeram parte da rota que encerra nesta quarta-feira (7), com uma programação às 9h, no Centro Cultural João Fona (CCJF).

A recepção para os 835 estrangeiros do transatlântico será realizada pela secretaria municipal de Cultura (Semc). Os turistas visitarão as dependências do Centro Cultural João Fona.

De acordo com a chefe de seção de atendimento ao turista, do Centro Cultural, Patrícia Chaves, será realizada uma exposição de artesanato de artistas santarenos para recepcionar os turistas. O atendimento será realizado nos horários da manhã e tarde.

“Nós receberemos o total de quatro ônibus, com 32 turistas cada, sendo três pela manhã e um à tarde. Teremos no receptivo a exposição de biojóias, cerâmica, encerado, fio de fibra, látex e sementes das artesãs Ana Leal, Nete Sousa e Rose Costa”, revelou Patrícia.

